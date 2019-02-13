دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات للمواصفات النهائية لهواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف موقع gsmarena مؤخراً معلومات من مصدر خفي عبر البريد الالكتروني من مصدر يزعم أنه ضمن قسم البيع بالتجزئة لشركة سامسونج، تتضمن التسريبات ورقتين للمواصفات التفصيلية النهائية لكل من هواتف Galaxy S10و Galaxy S10+ و Galaxy S10e، ولكن لا يمكننا الآن التحقق من جميع التفاصيل المذكورة بالورقتين ولكنها تتوافق مع التسريبات الكثيرة والتي ظهرت في الأسابيع الماضية.

فقد شملت الأوراق عن بعض التفاصيل مثال كاميرا السيلفي الجديدة بدقة 10MP f/1.9 والتي يمكنها التقاط مقاطع الفيديو بدقة 4K، كما سمعنا أيضا عن الميزات الجديدة بهواتف Galaxy S10 الثلاثة وهي أنهم سيكونون قادرين على التصوير البطيء جداً بسرعة 0.4s-0.8s من الفيديو اي افضل مرتين مقارنة بأسلافهم، وفي الغالب المواصفات هي إعادة صياغة لما تم تسريبة منذ فترة.

ولكن هناك بعض الإختلافات بهاتف Galaxy S10 + عما رأيناه في السابق من تسريبات حيث تدعي ورقة المواصفات أنه سيأتي بقياس 6.3 بوصة ودقة 3040×1440 بيكسل في الوقت الذي أشارت فيه الشائعات أن الهاتف سيأتي بقياس 6.4 بوصة.

بينما على جانب الكاميرات لكل من هواتف Galaxy S10+ و Galaxy S10 ستكون كاميرا ثلاثية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وزاوية 45 ومع 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.5 والأخيرة16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.2 بزاوية عريضة 123 درجة، هناك أيضا أدعاء بأن الهواتف تمتلك أول كاميرا سيلفي يمكنها التقاط الفيديو بدقة 4K.

الجدير بالذكر أننا سنتمكن من التأكد من جميع التفاصيل بعد 10 أيام من الآن وهو الموعد الرسمي للكشف عن الهواتف المنتظرة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات للمواصفات النهائية لهواتف Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.