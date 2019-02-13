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ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من وراء العملية الهجومية الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية هو توجيه رسالة إلى كل من سوريا وإيران و"حزب الله" اللبناني، وهي رسالة ممثلة في عدم إقامة جبهة مشتركة لهم في الجولان أمام إسرائيل.
© AFP 2018 / Jalaa Marey
وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن فتح جبهة جديدة أمام إسرائيل من قبل "حزب الله" كان حلما وما يزال للحزب اللبناني، وبأن الحزب يحاول العمل ضد إسرائيل من قلب سوريا، تبدأ من الحدود الشمالية والتي يعمل أو ينشط فيها.
وأشار المراسل إلى تصاعد أجواء التوتر في المنطقة العازلة بين مواقع الجيش السوري والجيش الإسرائيلي في الجولان جنوب غربي سوريا، بعد إطلاق الأخير 9 صواريخ باتجاه مزارع وأخراش المنطقة منزوعة السلاح (فض الاشتباك) بين الجيشين التي تشرف عليها قوات "أوندوف" الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية "صواريخ الجولان"... رسالة إسرائيلية جديدة إلى الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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