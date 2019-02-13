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أديس أبابا — سبوتنيك. وقال زين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "كانت لدينا في السابق علاقات دبلوماسية حتى عام 1972، وقد قررنا قطع هذه العلاقات منذ ذلك الحين تضامنا مع العالم العربي الذي كان ضحية هجوم، لكن منذ ذلك الوقت تغير الوضع وبعض الدول التي أعربنا عن تضامننا معها عبر قطع العلاقات، أصبحت هي لديها علاقات اليوم مع إسرائيل".
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يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى تشاد في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أعلن مع الرئيس التشادي إدريس ديبي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع منذ سبعينيات القرن الماضي.
كما قام الرئيس ديبي بزيارة إلى إسرائيل في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، حيث عقد محادثات مع نتنياهو تمحورت حول التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية والصحة والمياه، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات التي تمر بها العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تشاد: استئناف علاقاتنا مع إسرائيل لن يؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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