وزير خارجية تشاد: استئناف علاقاتنا مع إسرائيل لن يؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية

أديس أبابا — سبوتنيك. وقال زين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "كانت لدينا في السابق علاقات دبلوماسية حتى عام 1972، وقد قررنا قطع هذه العلاقات منذ ذلك الحين تضامنا مع العالم العربي الذي كان ضحية هجوم، لكن منذ ذلك الوقت تغير الوضع وبعض الدول التي أعربنا عن تضامننا معها عبر قطع العلاقات، أصبحت هي لديها علاقات اليوم مع إسرائيل".

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وأضاف وزير الخارجية "استطعنا أن نستأنف علاقاتنا مع إسرائيل لكن هذا لن يغير موقفنا من القضية الفلسطينية ومن عودة السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط بشكل عام بين العالم العربي وإسرائيل، انطلاقا من مبدأ المبادرة العربية لإقامة السلام مع إسرائيل من خلال إعادة الأراضي المحتلة".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة إلى تشاد في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أعلن مع الرئيس التشادي إدريس ديبي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد انقطاع منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما قام الرئيس ديبي بزيارة إلى إسرائيل في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، حيث عقد محادثات مع نتنياهو تمحورت حول التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية والصحة والمياه، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات التي تمر بها العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.