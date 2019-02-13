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باريس — سبوتنيك. وقال الممثل: "جواب داسو للطيران….لا تعليق".
© Sputnik . Sergey Pivovarov
وذكر موقع الأنترنت "ميديا بارت"، بعد تحقيقات قام بها، بالإشارة إلى مصادر أن المقاتلة رافال "إي أم 02-9352" ، سلمت إلى سلاح الجو المصري في نيسان/أبريل 2017، وقد تحطمت في قاعدة جبل الباصور الجوية التي تبعد مائة كيلومتر من القاهرة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي.
وأشار الموقع إلى أن الطائرة تحطمت أمام عيون خبراء "داسو للطيران"، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
هذا وقد نفى خبراء "داسو للطيران" هذه الأنباء، مؤكدين أنه لا يمكن الخلط بين المقاتلتين، وأن المقاتلة "كاراكوروم" المصرية عليها العلم الوطني المصري، وأما مقاتلة رافال فهي رمادية اللون.
كانت هذه تفاصيل خبر عن تحطم مقاتلة "رافال" في مصر...ممثل لـ"داسو للطيران": لا تعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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