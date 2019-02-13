عن تحطم مقاتلة "رافال" في مصر...ممثل لـ"داسو للطيران": لا تعليق

باريس — سبوتنيك. وقال الممثل: "جواب داسو للطيران….لا تعليق".

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هذا ونشرت وسائل إعلام عربية وأجنبية في 29 كانون الثاني/يناير الماضي أنباء عن مقتل الطيار المصري الذي كان يقود طائرة تدريبية من طراز كا8 إي، إلا أن مصادر أكدت أن الطيار كان يعمل على مقاتلات من طراز "رافال" الفرنسية.

وذكر موقع الأنترنت "ميديا بارت"، بعد تحقيقات قام بها، بالإشارة إلى مصادر أن المقاتلة رافال "إي أم 02-9352" ، سلمت إلى سلاح الجو المصري في نيسان/أبريل 2017، وقد تحطمت في قاعدة جبل الباصور الجوية التي تبعد مائة كيلومتر من القاهرة في 28 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة تحطمت أمام عيون خبراء "داسو للطيران"، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

هذا وقد نفى خبراء "داسو للطيران" هذه الأنباء، مؤكدين أنه لا يمكن الخلط بين المقاتلتين، وأن المقاتلة "كاراكوروم" المصرية عليها العلم الوطني المصري، وأما مقاتلة رافال فهي رمادية اللون.