سيناتور ديمقراطي أمريكي: بولتون يمهد لحرب ضد #طهران

صحيفة الخليج الالكترونية

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس ميرفي، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي جون بولتون يمهد الطريق لحرب ضد إيران.

ودعا ميرفي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأمريكيين إلى ”التيّقظ لذلك“.

ولفت إلى أن ”بولتون يقول إن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهذا ببساطة أمر غير صحيح، حيث تقول الاستخبارات عكس ذلك، ونحن نعلم هذا“.

وأضاف أن بولتون ”يمهد الطريق لحرب، وعلينا جميعًا التيقظ لذلك“.