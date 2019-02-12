اليمن.. عملية خاطفة للجيش في #كتاف تكبد الميليشيا قتلى وأسرى

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم الليلة الماضية بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة العقيد اليمني محمد صالح التماري في تصريح اليوم لموقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات من الجيش اليمني نفذت عملية خاصة، هاجمت خلالها مواقع تمركز الميليشيا في مجمع “الصخور” في محيط مديرية كتاف، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وأسر 4 آخرين من عناصرها.