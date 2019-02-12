شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف طريقة استرداد المنشآت مبالغ «الفاتورة المجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن طريقة استرداد المنشآت لمبالغ الفاتورة المجمعة التي قامت بسدادها.

وتلقى حساب خدمة العملاء التابع للوزارة على “تويتر” تساؤلاً من أحد المواطنين قال فيه: “تم سداد مبلغ الفاتورة المجمعة منذ فترة، ونطاق المنشأة لدينا لم ينزل عن الأخضر المنخفض؛ كيف بإمكاننا استرجاع مبلغ الفاتورة، وما هي الآلية؟ “.

ورد حساب الوزارة بقوله: “في حال تم سداد الفاتورة المجمعة أو جزء منها من قِبل ممثل المنشأة، سيتم تعويض المنشأة بالمبلغ المسدد عن طريق تحويل المبلغ على الحساب البنكي للمنشأة”.