شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يلجأ لـ«نزاهة» بسبب ظلم مديره.. والهيئة ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لجأ مواطن إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” لحمايته من مديره بعدما تقدم بشكوى ضده، ويعاني من تصفية حسابات من قبل مديره – على حد قوله -.

وتلقى حساب خدمات الاستفسار التابع للهيئة على “تويتر” تساؤلاً من المواطن يقول فيه: “تقدمت ببلاغ ضد مديري، والآن أتعرض للظلم وتصفية حسابات.. وهيئة مكافحة الفساد تتفرج”.

ورد الحساب بقوله: “تعمل نزاهة على حماية المبلغين، وتحافظ على سرية بياناتهم، ويمكن لكل مبلغ يرى أنه تضرر بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة، التقدم بذلك لنزاهة عبر أي من الوسائل المناسبة لك على(الرابط)“.