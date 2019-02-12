شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يلجأ لـ«نزاهة» بسبب ظلم مديره.. والهيئة ترد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لجأ مواطن إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” لحمايته من مديره بعدما تقدم بشكوى ضده، ويعاني من تصفية حسابات من قبل مديره – على حد قوله -.
وتلقى حساب خدمات الاستفسار التابع للهيئة على “تويتر” تساؤلاً من المواطن يقول فيه: “تقدمت ببلاغ ضد مديري، والآن أتعرض للظلم وتصفية حسابات.. وهيئة مكافحة الفساد تتفرج”.
ورد الحساب بقوله: “تعمل نزاهة على حماية المبلغين، وتحافظ على سرية بياناتهم، ويمكن لكل مبلغ يرى أنه تضرر بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة، التقدم بذلك لنزاهة عبر أي من الوسائل المناسبة لك على(الرابط)“.
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