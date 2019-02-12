شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة على “الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة”.
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