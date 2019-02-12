شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح حقيقة السماح بتجديد الإقامة لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، أن النظام لا يسمح بتجديد الإقامة سنتين، وذلك تعليقاً على الأنباء المتداولة بشأن السماح بتجديد الجوازات لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة.

جاء ذلك رداً من الجوازات على سؤال ورد إليها من مغرد، قال خلاله: “هل يسمح النظام بتجديد الإقامة سنتين”.

وردت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “التعليمات لا تسمح بذلك”.

يُشار إلى أن أنباءً متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنه تم السماح بتجديد الإقامة لمدة سنتين بدلاً من واحدة؛ وهو ما نفته الجوازات جملة وتفصيلاً.