شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من مبادرة سند «محمد بن سلمان» بشأن الطلبات الحالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الحساب الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن تحديث حالة الطلبات الحالية للمبادرة. وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” أنه سوف يستمر في استقبال المتقدمين للدفعة التالية. يُشار إلى أن برنامج سند محمد بن سلمان يستهدف المجتمعات الأكثر احتياجاً؛ ليوفر فرصاً اجتماعية واقتصادية مستدامة، ولمساعدة الشباب غير القادر في بناء الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

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