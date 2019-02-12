الان تتابع هل يجب إخبار الزوجة بالزواج من ثانية.. الشيخ المطلق يجيب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعدم وجوب إخبار الزوجة بالزواج من ثانية، محذرًا في الوقت نفسه من التنكر والجحود للزوجة الأولى والانقلاب عليها بسبب الثانية.

وقال المطلق، في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، “إن إخبار الزوجة له إيجابيات وله سلبيات والزوجات يختلفن، فليست هذه مثل تلك ! وكل إنسان اعرف بزوجته، فالنساء تختلف، فهناك زوجات إذا أخبرتها ساعدتك وأعطتك مشورة وهن قليلات، لكن مثل هؤلاء الزوجات المفروض أن يخبرهن لأنها صديق طيب” على حد وصفه.

وتابع المطلق: لكن بعض الزوجات الآن قد تفقد عقلها واتزانها وسيطرتها على الأمور، إذا أخبرها الزوج بالزواج من ثانية، وقد تغادر البيت وتترك الأبناء عند أبيهم! فتتعقد الأمور ويتورط الرجل بأبنائه، موضحًا: “هذه الأفضل ألا يعلمها بزواجه الثاني ويذهب ويدبر أموره بنفسه”.