الان تتابع هل يجب إخبار الزوجة بالزواج من ثانية.. الشيخ المطلق يجيب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بعدم وجوب إخبار الزوجة بالزواج من ثانية، محذرًا في الوقت نفسه من التنكر والجحود للزوجة الأولى والانقلاب عليها بسبب الثانية.
وقال المطلق، في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، “إن إخبار الزوجة له إيجابيات وله سلبيات والزوجات يختلفن، فليست هذه مثل تلك ! وكل إنسان اعرف بزوجته، فالنساء تختلف، فهناك زوجات إذا أخبرتها ساعدتك وأعطتك مشورة وهن قليلات، لكن مثل هؤلاء الزوجات المفروض أن يخبرهن لأنها صديق طيب” على حد وصفه.
وتابع المطلق: لكن بعض الزوجات الآن قد تفقد عقلها واتزانها وسيطرتها على الأمور، إذا أخبرها الزوج بالزواج من ثانية، وقد تغادر البيت وتترك الأبناء عند أبيهم! فتتعقد الأمور ويتورط الرجل بأبنائه، موضحًا: “هذه الأفضل ألا يعلمها بزواجه الثاني ويذهب ويدبر أموره بنفسه”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجب إخبار الزوجة بالزواج من ثانية.. الشيخ المطلق يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.