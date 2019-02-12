- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويقول المدهون بينما يضع قطع الصدف فوق بعضها باستخدام مادة لاصقة شفافة لتشكيل مجسم فني جديد، إنّ جمع الأصداف والقواقع جذبه لتحويلها إلى أشكال فنية لتنمية موهبته وشغفه بهذا النوع من الفنون.
ويوضح أنّه يعمد إلى فرز القطع المتشابهة من الأصداف مع بعضها، وتنقيتها بإزالة القطع المكسورة ليبدأ باستخدامها في تشكيل المجسمات.
وأول مجسم صنعه المدهون من الصدف كان لشخص يحمل سيفًا بقالب كوميدي، ثمّ تنوَّعت مجسماته بين سفن صغيرة وأشجار وفرق موسيقية مكونة من عدة شخصيات يحمل كل منها آلة موسيقية.
والصدف هو الاسم الشائع الذي يتم إطلاقه على بعض حلزونيات البحر ذات الحجم المتوسط أو الكبير، أو على حلزونيات البحر الكبيرة التي تحتوي على قمة مستدقة عالية وقناة أنبوبية.
ويتم استخدام الصدف الذي غالبًا ما يتواجد على شاطئ البحر للزينة، وكآنية للزرع وفي عمل الأحجار الكريمة المنقوشة.
وتحتاج موهبة المدهون - المتزوج ولديه طفلان - إلى الهدوء للتركيز والحصول على فكرة تناسب قطع الصدف الموجودة، وعادةً ما يستغرق منه تحديد الشكل الفني مدة أكثر من عملية التنفيذ نفسها.
وتتنوع الأشكال الفنية من إنتاج المدهون، فمنها ما يمثل شخصيات مضحكة، ومنها أشكال الحيوانات مثل الأرنب أو الدب والطيور.
ويحلم المدهون الذي يتابع فناني العالم الذين لديهم نفس موهبته عبر الإنترنت، بأن ينال شهرة تمكنه من عرض أعماله، ويعمل في سبيل ذلك على تطوير قدراته لصنع أشكال فنية أكثر إبهارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر في غزة.. فلسطيني يُحوّل أصداف البحر لأشكال فنية مثيرة للإعجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.