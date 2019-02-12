شاب يستتر وراء الزواج ليصنع الافلام الجنسية لتحقيق ثروة

شاب وسيم، رشيق القوام، ملابسه أنيقه، في الثامنة والثلاثين من عمره، مليونير، يقود سيارة مرسيدس، يبهرك من اللحظة الأولى ويأخذ العقل بكلامه المعسول، يفهم الجميع أنه "ابن ناس" يدخل البيوت من أبوابها ليطلب يد الفتاة رسمياً وسيوافق على كل الشروط من الشبكة والمهر وغيره، فلا يستطيع أحد أن يرفضه، لكن بعد فوات الأوان تكتشف الفتيات أنهم وقعوا ضحية لـ"حيوان في هيئة آدمي".

فبعد أن توافق الفتاة على عرض الشاب المغرى وتعقد القران تفاجأ بأن تفاصيل ليلة الدخلة قد تحولت إلى شريط فيديو فاضح يباع لمن يدفع الثمن، حيث يضع الشاب الوسيم كاميرا خفية في مكان سري أمام الفراش ليوثق الواقعة التي تكررت مع 6 فتيات تزوجهن.

وحسبما ذكرت الصحف عام 1987، ظل هذا الشاب يمارس رذائله مع الفتيات المغلوبات على أمرهن إلى أن انكشف عندما تلقت إدارة الآداب بوزارة الداخلية معلومات سرية من أحد سفراء مصر بالدول العربية تفيد بأنه فوجئ بزوجة محاسب مصري شاب تذهب إلى السفارة وتطلب الموافقة على عمل توكيل لزوجها ليتزوج عليها بأى عدد يرغبه من الفتيات.

أجرت وزارة الداخلية تحريات حول شخصية الشاب الوسيم وزوجته، ليكتشفوا أنه سافر إلى خارج مصر منذ 14 سنة آنذاك، وكون ثروة تقدر بالملايين، وأنه يمارس نشاطا غير مشروع في الدولة التي يقيم بها ويقيم حفلات صاخبة في منزله تحضرها زوجته وشقيقاته، وأنه صوَّر فيديوهات فاضحة لزوجته يظهر هو في بعضها ويبيعها بمبالغ طائلة.

وداهمت شرطة الدولة التي يُقيم فيها هذا الشاب منزله أثناء أحد السهرات، وكانت المفاجأة وجود مسؤول كبير فى هذه البلد، وهو ما أبعد أوراق التحقيق عن النيابة وتم حفظ القضية باعتبار أن السهرات كانت بمناسبة عيد ميلاد، وعندما شعر المحاسب المليونير بمضايقة أفراد البعثة المصرية له، عندما استاءوا من تصرفاته عاد إلى القاهرة حيث يمتلك 3 شقق واستمر في مزاولة نشاطه الشاذ.

أخذ المحاسب الوسيم يتعرف على الفتيات ويتقدم للزوج منهن ثم تفاجأ العروس بأنه صوَّر ليلة الدخلة بواسطة كاميرا خفية، وتهديدها لتمارس الرذيلة، وفي نفس الوقت يبيع هذه الفيديوهات التي يظهر فيها هو وزوجاته ويأمرهم بعمل حركات خليعة ويحرضهم على أن يخضعن تحت التهديد.

تمكنت وزارة الداخلية المصرية من مداهمة شقة هذا المحاسب فى مصر الجديدة وتم القبض عليه و4 من زوجاته عاريات، وتم ضبط كاميرا فيديو و3 أجهزة تصوير ومجموعة من شرائط الفيديو الفاضحة لزوجاته وقطعة من المخدرات، وتم حبسه ومصادرة هذه الأجهزة، وأحيل إلى المحاكمة العاجلة.