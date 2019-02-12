شابة امريكية تتزوج من دمية "تفاصيل "

في واقعة مثيرة للدهشة تزوجت شابة أمريكية تدعى فيليستي كاديتس، 20 عامًا، من دميتها المفضلة والتي تحمل شكل "زومبي"، وأقامت حفل زفاف مثالي.

وبلغت تكاليف حفل الزفاف 500 دولار أمريكى، واتخذت الشابة قرارها بالزواج بعد سنوات من حبها للدمية، وعبرت عن سعادتها وإعجابها بحفل الزفاف الذى وصفته بالمثالي، وأقامت حفل زفاف في منزلها، إذ ارتدت فستانًا أبيض، واختارت للعروس الدمية بدلة سوداء.

وتواجه الشابة كما ذكرت بعض العنصرية والاستغراب من الأشخاص عندما تبوح لهم بعلاقتها بالدمية، وعند التنزه رفقة أصدقائها، تفضل البقاء داخل السيارة لعدم الشعور بالضيق بسبب نظرات الأشخاص.

وحسبما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، وكانت فيليستي قد تلقت الدمية كيلي كهدية من والدها قبل وفاته التي جعلتها تحس بفراغ عاطفي كبير، ما دفعها إلى التقرب من الدمية وملازمتها على الدوام قبل أن تقرر الزواج منها.