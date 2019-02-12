سلسة من الزلازل قد تضرب الأرض قريبا "تفاصيل"

حذر الباحث الهولندي "فرانك هوجيربيتس" من سلسلة ضخمة من الزلازل قد تضرب الأرض في نهاية شهر فبراير الحالي، ما يسبب خسائر ضخمة وربما يتسبب في فناء الأرض.

وقال "فرانك" خبير التنبؤ بالزلازل، إن مجموعة ضخمة من الزلازل من المتوقع أن تضرب الأرض نظرا لوضع الكواكب، حيث تقع الأرض على خط واحد مع أورانوس والمريخ والزهرة والشمس ما يؤثر على الصفائح التكتونية للأرض بسبب جاذبية الكواكب، وفقا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وأكد "فرانك" أن الهندسة القمرية الحرجة لديها القدرة على تحفيظ النشاط الزلزالي للأرض بشكل كبير، ومن المتوقع أن يقع أول الزلازل في يوم 14 فبراير الموافق لعيد الحب، مع احتمالية أن تتراوح شدة الزلزال من 8 إل 9 درجة ريختر.

وأوضح الباحث أنه ليس معروفا مكان بداية حدوث سلسلة الزلازل ولكنه إذا حدث سيسبب خسائر ضخمة، وتوصل لتنبؤاته عن طريق حساب بيانات الإطار لمواقع الكواكب الهندسية وموقعي القمر والشمس، ولابد من أخذ الحذر والاستعداد لمواجهة الكارثة.