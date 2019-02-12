مسن يقيم دعوى قضائية لإهمال ابنة له بعد زواجة

قام رجل مسن دعوى قضائية، ضد ابنه الوحيد الذي تخلى عن دعمه ماديا، عندما كبر وأصبح عاجزا عن العمل، وفقا لـ"روسيا اليوم".

الرجل العجوز الذي يدعى، طاهر شاهجان، كان يملك محل ملابس صغير في بنجلاديش، قبل أن يهرم ويقرر التقاعد عن العمل، ليصبح معتمدا تماما على ابنه وابنته في المصروف المادي.

وعن الدعوى التي أقامها مؤخرا، قال طاهر: "لقد قمت وزوجتي بتحمل الكثير من الصعاب مقابل تربية طفلنا وتعليمه.. ولكنه بعد أن تزوج، تغير ولم يعد يهتم لأمرنا".

رفض ابن طاهر، محمد، التهم التي وجهها والده، مدعيا أنه يدعم والديه ماديا وأن طاهر قد لجأ للقضاء لكي "يفضحه ويلحق العار به".

وتمكن "طاهر" من كسب الدعوى، إذ فرضت المحكمة على ابنه تقديم دعم شهري لوالده المسن، يقدر بـ 119 دولارا أمريكيا.

وأقام المسن الدعوى القضائية استنادا لقانون "رعاية الأهل" المعتمد رسميا في بنجلاديش، والذي يسمح للأهل المسنين بمقاضاة أبنائهم في حال تخلفوا عن دعمهم وكانوا قادرين على ذلك.

جدير بالذكر أن قانون "رعاية الأهل" معتمد في بعض الدول الآسيوية، مثل سنغافورة والهند وبنجلاديش، ولا يعد قانونا واسع الانتشار حول العالم.