دراسة: إجراء العمليات الجراحية ليلا قد تؤدى للوفاة

حذرت دراسة طبية، من إجراء العمليات الجراحية للمرضى في ساعات الليل، لكونها تجعلهم أكثر عرضة لمواجهتهم حالات صحية معقدة وحرجة، قد تؤدي إلى موتهم أو تدهور حالتهم الصحية.

وتوصلت الدراسة إلى أن 44% من العينة الذين أجروا عمليات جراحية خلال ساعات الليل، وتحديدا الفترة ما بين 8 مساء حتى 8 صباحا، أكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية بدء من ارتفاع ضغط الدم، حتى عدم انتظام ضربات القلب، بحسب "سبوتنيك".

كما كشفت الدراسة أن تلك الأعراض تقل إلى نسبة 34% بالنسبة لمن يجرون العمليات الجراحية خلال فترات النهار، وتحديدا من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، وفسرت الدراسة ذلك إلى أن تلك المخاطر، التي تحدق بالمرضى خلال الفترة، هو إرغاب الفريق الطبي ذاته.

وأوضحت إن الأطباء حين إجرائهم العمليات ليلا يكون هو ومرافقيه في حالة إرهاق كاملة، كما أن عدد العاملين في المستشفى لليلا، وقال ويليام هاروب جريفيتس، رئيس قدم التخدير في مستشفى "رويال كولديج": "نتائج هذه الدراسة تشكل مصدر قلق واهتمام بالغ لكل الأطباء والعاملين في المجال الصحي".

​وتابع: "ربما يكون السبب في زيادة المخاطر، التي ظهرت في هذه الدراسة يعود في جزء كبير منه الى إرهاق الأطباء والعوامل البشرية الأخرى".