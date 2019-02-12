"أوجو" الروبوت الذى يكوى الملابس ويضعها فى مكانها

يطور عدد من علماء التكنولوجيا التابعين لشركة Mira Robotics اليابانية، "روبوت" قادرا على القيام بكل جدارة بجزء من الأعمال المنزلية، استعدادا لإطلاقه للبيع فى الأسواق مستقبلا لتقليل العناء عن ربات المنازل.

وأطلق العلماء على الروبوت اسم "Ugo"، وأكدوا أن الابتكار الجديد سيكون بمثابة ثورة تكنولوجية كبيرة، فهو قادر على القيام بالأعمال المنزلية التى قد تبدو بسيطة مثل كوى وطى الثياب بعد غسلها وتنشيفها، ثم تعليقها فى أماكنها المخصصة.

وقال القائمون على الروبوت الجديد "Ugo"، لموقع live ru، الروسى، أنهم حتى الآن مازالوا يحاولون تطوير الروبوت، فحتى هذه اللحظة مازال الروبوت بحاجة لتدخل من الإنسان فى بعض الجزئيات.

ويملك "Ugo" القدرة على رفع وزن يصل إلى 1.5 كيلوجرام فقط، لكن المطورون يسعون لزيادة هذه القدرة لتوفير جهد أكبر، ومن المتوقع ان يكون فى النهاية قادر على حمل أشياء كبيرة كملاءات أسرة النوم وغيرها من الأغطية المنزلية والمناشف الرطبة الثقيلة، التى يصل وزنها إلى 3 أو 5 كيلوجرامات.