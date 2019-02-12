إكتشاف حفرة عميقة بجرين لاند عمرها 80 الف عام

عثر علماء جليد تابعون لوكالة ناسا على حفرة كبيرة بعمق 35.4 كيلومتر، فى منطقة جرين لاند الجليدية، وهو الاكتشاف الثانى الذى يتم الإعلان عنه مؤخرا أسفل الجليد.

ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية فعلى الرغم من اكتشاف الحفرة إلا أن سبب تكوينها لا يزال غامضا، لذا يرجح العلماء أن عمرها يعود لأكثر من 80 ألف عام.

وحلل الباحثون عددا من الصور المأخوذة من أجهزة قياس الطيف الضوئى ذات الدقة المعتدلة، الموجودة على أقمار ناسا (Terra وAqua)، بالإضافة إلى تلك الموجودة فى مهمة "IceBridge" ليكتشفوا وجود الحفرة الغريبة.

ومن جانبه قال جو ماكجريجور، أحد علماء مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، إنهم درسوا الأرض وخصائصها بعدة طرق مختلفة، من البر والجو والفضاء، لذا فاكتشاف هذه الحفرة بمثابة إنجاز كبير للغاية بالنسبة لهم.