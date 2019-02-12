تعرف على قرارات شركة "آبل" بعد تراجع مبيعات "آى فون"

أضح موقع "Android Shout" المتخصص بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هواتف "آيفون" التي ستطرح العام الجاري.

ونقلت "روسيا اليوم" عن الموقع، أن "آبل" عازمة هذا العام أيضا على طرح 3 نماذج من الهواتف كما في العام السابق، أولها سيكون "XR" بسعر 749 دولار تقريبا، وهاتف آخر "XI" بـ999 دولارا، وهاتف هو الأكبر "XI Max" بـ1099 دولارا.

وأضاف الموقع أن "آبل" غير عازمة على رفع أسعار هواتفها هذا العام بسبب المشكلات التي لاقتها في مبيعات الهواتف الأخيرة، والتي كان أحد أهم أسبابها الخلافات مع الصين.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في وقت سابق أن الشركة ستخفض أسعار أجهزتها المطروحة للبيع في البلدان التي انخفضت قيمة العملة الوطنية فيها مقابل الدولار، وجاء هذا القرار بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية للأسواق، وانخفاض مبيعات "آيفون" في بعض البلدان.