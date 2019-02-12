"سامسونج" تطلق إعلاناً تشويقياً لهاتفها القابل للطي

أصدرت شركة "سامسونج" إعلاناً تشويقياً جديداً لهاتفها القابل للطي قبل أسبوع من موعد انعقاد معرضها المقبل التي أطلقت عليه "Galaxy Unpacked 2019" بتاريخ 20 فبراير (شباط) الجاري. وذلك للكشف عن تشكيلة هواتف "Galaxy S10" الجديدة، في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل مقطع الفيديو عنوان "The Future Unfolds"، ولا يوفر تفاصيل حول الهاتف، سوى عبارة "إن مستقبل الهاتف المحمول سوف يتكشف في 20 فبراير 2019".

وكانت "سامسونج" وصفت هاتفها القابل للطي بأنه يشكل "مستقبل الهاتف المحمول"، وأعطت المستهلكين لمحة سريعة لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن "سامسونغ" كشفت النقاب عن أول شاشة قابلة للطي، أطلقت عليها الشركة اسم "Infinity Flex Display" خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في نوفمبر الماضي.