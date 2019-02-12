"الحزم الحمراء" في الصين تصبح رقمية خلال السنة القمرية الجديدة

كشفت المنصة الإلكترونية "وي شات"، أن مجموع "الحزم الحمراء" التي أرسلت عبر الإنترنت خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين، تجاوزت 820 مليون حزمة، في وقت انتقلت الممارسات التقليدية لتبادل الهدايا النقدية إلى المجال الرقمي، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت المنصة التي يملكها عملاق الإنترنت الصيني "تنسنت"، إن هذا المجموع قد سُجِّل خلال 6 أيام من العطلة الوطنية الأسبوع الماضي، مع ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وبالإضافة إلى تبادل أحرّ التمنيات للسنة الجديدة، يقدّم الصينيون في هذه المناسبة أموالاً نقدية في حزم حمراء تُعرف بـ"هونجباو" بلغة الماندرين.

وسرعان ما بات الصينيون يفضّلون الدفع عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وأصبحت "الحزم الحمراء" شائعة بشكلها الإلكتروني.

وقال عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا" إن أكثر من 450 مليون مستخدم شاركوا بين 25 يناير/كانون الثاني و4 فبراير/شباط، في لعبة على موقعه تخوّلهم جمع 5 "بركات" غير مالية، يمكن إبدالها بمبالغ معينة من المال.

وتفيد وسائل إعلام بأن هذا العدد من المشاركين ازداد بنسبة 40% عن العام الماضي.