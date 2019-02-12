الإمارات تستضيف أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي مارس المقبل

يناقش قادة الوكالات والمنظمات الفضائية العربية في جلسة خاصة واقع القطاع الفضائي على مستوى الدول العربية وآليات توحيد الجهود المستقبلية، لدفع مساهمة القطاع في عملية التنمية المستدامة، وذلك خلال مؤتمر الفضاء العالمي الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء ما بين 19 - 21 مارس/آذار المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث يشهد حضور رؤساء وكالات الفضاء حول العالم إلى جانب مديرين تنفيذيين من شركات رائدة في مجال الفضاء والطيران، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وأبرز الباحثين والأكاديميين.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المرتبطة بالقطاع من السياسات والاستراتيجيات وأبرز المشاريع الفضائية وأحدث ما وصلت إليها تكنولوجيا استكشاف الفضاء وسبل تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن الفضاء والمجالات المرتبطة به يعتبران من بين أهم العوامل التي تدفع تطور البشرية ورفاهها في الوقت الراهن، وذلك بفضل الاستكشافات التي يصل إليها بشكل متواصل التي تسهم في تطوير مستوى المعيشة وفي تعزيز مستويات النمو الاقتصادي للدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن وكالة الإمارات للفضاء تسعى من خلال تنظيم الجلسة الخاصة بقادة الوكالات والمنظمات والهيئات العربية ذات الصلة بالقطاع الفضائي إلى ضمان استغلال مقدرات القطاع في نمو المجتمعات العربية، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للوكالة والرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للنهوض بالقطاع الفضائي في تلك الدول وتشجيع الشباب العربي على العمل في هذا القطاع مستقبلا من خلال دراسة المواد العلمية المتنوعة.

وتقود وكالة الإمارات للفضاء الجهود العربية الرامية إلى إحياء أمجاد الأجداد العرب وإبراز التراث العريق للمنطقة العربية في مجالات علوم الفضاء والفلك، وذلك من خلال تنظيم الجهود العربية في قطاع الفضاء وتوحيد هذه المقدرات المتاحة لديها في سبيل إطلاق مشاريع مشتركة تعود بالمنفعة الاقتصادية والعلمية؛ حيث تعمل على رفع مستوى التنسيق بين الدول العربية في المجال الفضائي عبر التعاون مع مختلف الوكالات الفضائية والهيئات الوطنية والشركات ذات الصلة.

وانطلقت هذه الجهود خلال فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الفضاء العالمي الذي استضافته الوكالة عام 2016 في أبوظبي، حين نجحت في جمع قادة وكالات وهيئات الفضاء العربية تحت سقف واحد، وجرى فيه استعراض مختلف المشاريع الفضائية لدى مختلف تلك الدول إلى جانب طموحاتها الفضائية، إذ أكد المؤتمر دور الدولة الريادي في تطوير المقدرات الفضائية العربية.

وتواصلت هذه الجهود خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في مايو/أيار 2018 بأبوظبي؛ حيث نظمت الوكالة جلسة متخصصة ضمت قادة الوكالات الفضائية العربية وممثلين عن الجهات المعنية، وبحثت واقع القطاع الفضائي العربي وسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال بالمستقبل القريب.

كما استعرض المشاركون حال البنية التحتية والمقدرات الحالية والكفاءات البشرية التي تتمتع بها دولهم ضمن القطاع والتحديات التي تواجهها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بها؛ حيث أكد الجميع أهمية التعاون بين الدول العربية، لتشكيل شراكات تعود عليهم بمنافع اقتصادية واجتماعية.