حاكم دبي يطلع على نموذجين لوحدات النقل المعلقة

اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على نموذجين من وحدات النقل المُعلَّقة، وهو نظام مستقبلي للتنقل، تدرسه هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات بالتعاون مع شركة "سكايواي جرينتيك"، وتعد إحدى مبادرات الهيئة لمستقبل التنقل في الإمارة، وفقا للعين الإخبارية.

جاء ذلك خلال تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنموذجي وحدات النقل المعلقة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

واستمع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لشرح من مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول نموذجي نظام الوحدات المعلقة الذي يمتاز باستخدام مساحة أرض أقل بمرات عدة، مقارنة بالأنظمة التقليدية ذات السعة نفسها، وكفاءة استخدام الطاقة الذي يقل بمقدار 5 مرات عن المركبات الكهربائية.

وقال الطاير: "يمتاز النموذج الأول من وحدات النقل المعلقة (Unibike) بصغر الحجم وخفة الوزن، ويتحرك بعجلات فولاذية على سكك معلقة، ويجمع بين مزايا المركبة الكهربائية ذات الأداء العالي والمزايا الرياضية والترفيهية، إلى جانب أنظمة الطاقة الكهربائية لحركة العربة، ويمكن تزويد العربة بمولد كهربائي بأسلوب الدراجة الهوائية، إذ يمكن للركاب تحريكها، وتتسع لراكبين اثنين، وتبلغ السرعة القصوى للوحدات المعلقة 150 كيلومتراً في الساعة".

وأوضح الطاير أن النموذج الثاني من وحدات النقل المعلقة (Unicar)، صمم لنقل الركاب لمسافات طويلة، وتمتاز بتناغمها مع التصميم العصري والمعايير العالمية التي تنتهجها دبي، وتساعد هذه الأنظمة فائقة الحداثة والمبتكرة على رفع انسيابية التنقل من خلال إنشاء شبكة عالية الارتفاع تصل بين الأبراج الشاهقة، وتتراوح سعة هذه الوحدات بين 4 إلى 6 ركاب جلوساً، وتمتع بمميزات أمان وسلامة عالية.

وقال مطر الطاير إن مبادرة وحدات النقل المعلقة تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مواصلات ذاتية القيادة، ترجمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، كما تأتي في إطار مساعي الهيئة لتحقيق التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم خدمة الرحلات القصيرة (الميل الأول والأخير) التي تساعد مستخدمي وسائل النقل الجماعي على الوصول لوجهاتهم النهائية.