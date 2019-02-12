عباس يبحث مع الملك سلمان بالرياض تطورات القضية الفلسطينية

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بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الفلسطيني الرئيس محمود عباس – الذي يزور المملكة حاليا – مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وجدد الملك سلمان – خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ – التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته.. أعرب الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين.

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