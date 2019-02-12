تحرير مجموعة من المختطفين بريف حلب الشرقي

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أعلنت الدولة السورية، اليوم، الثلاثاء، تحرير مجموعة من المختطفين كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في بلدة دير قاق بريف حلب الشرقي.

وتبذل الدولة السورية جهودا كبيرة لتحرير جميع المختطفين من براثن التنظيمات الإرهابية وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم وقد نجحت خلال الأشهر الماضية بتحرير أعداد من المختطفين.

وتم في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي تحرير 10 مختطفين بينهم امرأة كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشرقي.

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