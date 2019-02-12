النائب العام المصري يقرر حجب المواقع الإباحية

نشرت "بوابة الأهرام" المصرية، قرار النائب العام بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب.

وأشار النائب العام في قراره إلى إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.

يشار إلى أن قرار النائب العام المصري جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.