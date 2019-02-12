عبد المهدي يؤكد رفض العراق لوجود أية قواعد أجنبية على أراضيه

بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فإن عبد المهدي أكد على "حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة، والمساهمة في محاربة الإرهاب و"داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وأنه يجب التقيد بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية وليس أي شيء آخر".
وبحسب البيان، أكد عبد المهدي "عدم قبول أي قواعد أجنبية على الأراضي العراقية".
وتأتي الزيارة بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الجاري بأن الوجود الأمريكي لازم لمراقبة إيران. وفي أول زيارة له للعراق، يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مع قادة أمريكيين.
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