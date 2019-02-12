النائب العام المصري يوجّه بـ"حجب" مواقع تبث مواد منافية للآداب

كلَّف النائب العام المصري، نبيل صادق، وزارة الاتصالات في بلاده باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
وقالت النيابة العامة، في بيان، الثلاثاء، إن "القرار يأتي بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضيتين"، تحدثت وسائل إعلام محلية عن أنهما يشملان تحقيقات في ظهور مواد مخلة تظهر فيها فنانتان وسيدة أعمال مع مخرج شهير.
وطلبت النيابة العامة من وزارة الاتصالات إخطارها بالمواقع التي تخالف القرار.
وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية، مقاطع مصورة جنسية لهاتين القضيتين، وسط ضجة كبيرة لدى الرأي العام وتصاعد الرفض لتداولها باعتبار أن في ذلك انتهاك للخصوصية.
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