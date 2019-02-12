شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يعذب كلباً بجره بمركبته.. وغضب يجتاح مواقع التواصل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أثار مقطع فيديو لم يحدد تاريخه، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر من خلاله شخص وهو يعذب كلباً، وذلك بربطه في مركبة وسحبه في أحد الشوارع في مشهد غابت عنه الرحمة.
وطالب متابعون بضبط الشخص ومحاسبته على فعلته من قِبل الجهات المختصة، فيما بعث آخرون بتغريدات إلى الحياة الفطرية ووزارة البيئة يطالبونها بالتدخل.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أصدرت في وقت سابق عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بغرامات مالية تجاوزت الـ 500 ألف ريال.
وأكدت بأنها ستشرع في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة للأنظمة، داعيةً مربي الحيوانات والمنشآت البيطرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.
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