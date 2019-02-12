شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهوا لصحتكم.. «الخضيري» يحذر مدمني «الكبسة» من هذا المرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الطبيب والباحث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من إدمان البعض تناول الأرز والكبسة واللحم، مؤكداً أن الأمر قد ينتهي بإصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وقال الخضيري، في تغريدة له عبر موقع “تويتر”: “زميلي (طبيب أسرة) أبلغني بأن لديه حالات سوء تغذية حادة لكثيرين؛ بسبب إدمانهم فقط الأرز والكبسة واللحم”.

ووجه الخضيري نصائح لمتابعيه بتنويع طعامهم، متعجباً من بعض العادات الغذائية بقوله: “يعني ما يعرفون الخضر، والفواكه، والألياف… بسكويتات صحية، وكورن فليكس نخالة.. وأطعمة صحية أخرى، ولم يعتادوا شرب الحليب واللبن والزبادي”، مضيفاً: “انتبهوا لصحتكم.. التغذية ليست أرزاً ولحماً فقط”.