شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الرياض يناقش تنمية الاستثمارات وتطوير مقترح مدينة الأنعام بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

زار وفد المجلس البلدي لمدينة الرياض برئاسة الأستاذ خالد العريدي مقر مجلس بلدي حفر الباطن، وكان في استقبالهم الأستاذ سعود اللغيصم رئيس بلدي حفر الباطن وأعضاء المجلس، بحضور أمين المحافظة المهندس محمد الحسيني.

وفي بداية اللقاء، قدم بلدي الرياض عرضاً تعريفياً عن أبرز أعمال المجلس وإنجازاته، ثم تداول الجانبان مجموعة من المبادرات، جرى على إثرها اتخاذ عددٍ من التوصيات المشتركة والمتعلقة بتطوير الخدمات البلدية.

وعقد المجلسان ورشة مشتركة في مجال تنمية الاستثمارات، جرى خلالها مناقشة ما يتعلق بأهمية مراجعة آلية تحديد الأسعار باستثمارات الأمانات، بما يتوافق مع أسعار السوق، وكذلك تشجيع رجال الأعمال لتوسيع استثماراتهم عبر مختلف الوسائل المناسبة.

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وفي اللقاء عرض بلدي الحفر المقترح الذي يعمل عليه لإنشاء مدينة أنعام حضارية بحفر الباطن؛ بهدف استغلال الثروة الحيوانية التي تتميز بها المحافظة، والاستفادة من مشتقات المواشي، والمحافظة على السلالات الجيدة وتطويرها.

وعقب اللقاء، أكد الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أن مبادرة مدينة الأنعام النموذجية المقترحة مبادرة طموحة تستحق الدعم والتطوير؛ نظراً لما تتميز به محافظة حفر الباطن من سلالات أنعام مميزة، تؤهلها لتصدر مدن المملكة في هذا الشأن؛ نظراً لموقعها الجغرافي المميز، وكونها مرعى طبيعياً يمكن الاستفادة منه في إعادة تدوير مخرجات الأنعام واستغلالها الاستغلال الأمثل، إضافة إلى إتاحة فرص العمل وزيادة التنمية في المحافظة وفق رؤية 2030.

بدوره، بيَّن الأستاذ سعود اللغيصم رئيس بلدي حفر الباطن أن المجلس يعمل على إعداد هذه المبادرة وترتيبها وإخراجها بشكل لائق، تمهيداً لرفعها إلى المحافظ بالتنسيق مع أمين المحافظة؛ من أجل الحصول على سوق نموذجي يضمن فتح العديد من المجالات وفرص العمل، مؤكداً أن المبادرة تتضمن فتح مصانع أصواف، وأسمدة، وجلود، وفتح مصنع للمنتجات الطبية من أمعاء الأغنام، وكذلك المنتجات الغذائية من الألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلى بيع المواشي المبردة التي يمكن توزيعها في مدن المملكة وتصديرها إلى الخارج.

يُشار إلى أن الزيارة ضمت عدداً من أعضاء بلدي الرياض هم الأستاذ الدكتور فهد التويجري، والدكتور عبدالله آل طالب، والدكتور عثمان آل عثمان، والأستاذ نواف بن شفلوت، والأستاذ أحمد الشمري، والأستاذ خليل الصوينع، والأستاذ سعود السبيعي، والأستاذ إبراهيم العنزي، والأستاذة علياء الرويلي أعضاء المجلس، والأستاذ خالد النفيسة أمين المجلس البلدي بالرياض، والمهندس جارالله الفايز نائب الأمين.