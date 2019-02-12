شكرا لقرائتكم خبر عن قلاب يهشم سيارة بـ«الشارع الجبلي» في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبَّب قلاب شاحنة في تهشيم سيارة كانت تقف بجوار أحد المنازل في حي السفياني بمكة المكرمة، مساء أمس، بعد أن فَقَد صاحبها السيطرة عليها أثناء مروره بشارع جبلي يمنع مرور الشاحنات فيه.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية الموقع؛ فيما لم تسجل الحادثة أي إصابات في الأرواح؛ وأكد الأهالي أن هذه الحادثة هي الثانية التي شهدها نفس الشارع.

يُذكر أن هذا الحادث الثاني من نوعه، حيث هشمت شاحنة قبل عدة أشهر سيارة متوقفة في ذات المكان، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات على أصحاب المركبات الثقيلة؛ لضمان عدم مرورهم من الشارع الجبلي الذي يعتبر منفذاً ورابطاً بين حي السفياني والمستودعات وحي وادي جليل.