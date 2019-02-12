دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي جوجل تطلق تطبيقات ذكية لمساعدة ضعاف السمع

أطلقت شركة جوجل صاحبة أكبر محرك بحث في العالم ونظام الهواتف الذكية أندرويد، ميزتين جديدتين لهواتف أندرويد تهدف إلى مساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع، حيث يعاني الكثير من ضعيفي السمع من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي واستخدام الهواتف الذكية كالآخرين، الأمر الذي اهتمت به جوجِل من خلال اطلاق تطبيقين يساعد ضعيفي السمع في تخطي هذه العقبة واستخدام الهاتف بشكل طبيعي.

تطبيق “Live Transcribe” من جوجل

“Live Transcribe” عبارة عن تطبيق يستخدم ميكروفون الهاتف الذكي لنسخ الكلام في الوقت الفعلي، مما يتيح للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع قراءة إصدار نصي لما قيل، حيث يعمل هذا التطبيق بأكثر من 70 لغة مختلفة، إذا كنت تريد تجربته، فسيلزمك الاشتراك عبر متجر Google Play الخاص بتطبيقات الأندرويد ليتم إخطارك عند طرحه للجمهور.

تطبيق “The Sound Amplifier” من جوجل

تم تصميم تطبيق “The Sound Amplifier” لتحسين وضوح الكلام من حولك عن طريق تصفية الضوضاء المحيطة وغير المرغوب فيها بطريقة ذكية جدًا، ولن يزيد من حجم الأصوات التي هي المرتفعة بالفعل، إنه يحول هاتفك الذكي “وسماعات الرأس” بشكل أساسي إلى جهاز سمعي، حيث تم الإعلان عنه لأول مرة في شهر مايو العام الماضي في مؤتمر مطوري البرامج السنوي لشركة جوجِل ولكنه متاح الآن، وهو يعمل دون اتصال بالإنترنت، على عكس التطبيق الأول “Live Transcribe”.

وتقول جوجِل إنها لا تحفظ نصوص المحادثات، ولا يتم تخزين أي بيانات صوتية أو نصية على خوادمها، كما أن هذا الإعلان هو مؤشر آخر على طموحات جوجل في مجال معالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي، فقد أطلقت إضافة ترجمة مباشرة إلى مساعد جوجل تسمى وضع المترجم الشهر الماضي.

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