المالية: ماكينة جديدة ذات سعة أكبر لتوفير "الفكة" بمترو الأنفاق

دبي - بواسطة محمد فارس © ماكينة الفكة ماكينة الفكة

كتب- مصطفى عيد:

تجري مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية حاليا بإجراء تجارب تشغيل على ماكينة جديدة ذات سعة كبيرة لفك العملة الورقية إلى معدنية في محطات المترو، وذلك في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وفقا لبيان من المالية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة المالية، إن الماكينة تقوم بتغيير العملات الورقية من فئات الـ 5 و 10 و20 جنيها إلى عملات معدنية فئات الجنيه والخمسين قرش، وذلك استكمالاً لجهود وزارة المالية لزيادة منافذ توزيع العملات المعدنية المتداولة، وتعميم الفكرة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية لتيسير حصول المواطنين على الفكة المعدنية.

وكانت وزارة المالية أعلنت في سبتمبر الماضي تشغيل ماكينة صراف آلي بمحطة مترو الشهداء لتسهيل توفير الفكة عبر هذه الماكينة للمواطنين لشراء تذاكر المترو دون تكدس أو تزاحم على شباك التذاكر.

إلا أنه وبعد مرور5 أشهر على تركيب الماكينة وتشغيلها، رصد مصراوي في تقرير نشره أمس، توقفها تعطل الماكينة، وهو ما وصفه عمال ومواطنون بالمحطة، بأنه تعطل شبه مستمر.

ووفقا للبيان، قال شريف حازم مستشار وزير المالية إنه يجري العمل على تقييم أداء الماكينة الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو أنفاق الشهداء بميدان رمسيس وذلك لحل أية مشاكل في التشغيل، وذلك بالتنسيق بين مصلحة سك العملة وجهاز تشغيل المترو.

Advertisements

وأضاف حازم أن مصلحة سك العملة تعمل على دراسة المواقع والمحطات المقترحة للتوسع المستقبلي لهذه الخدمة الجديدة.

وقال عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، إن التشغيل التجريبي للماكينة الجديدة يأتي بالتزامن مع إصدارالعملات الجديدة فئة الجنيه ونصف الجنيه الخاصة بالمشاريع القومية، وزيادة الطلب عليها من الجمهور.

اقرأ أيضا:

لماذا فشل التشغيل التجريبي لماكينة الفكة؟.. والمالية: هنركب واحدة كمان

المالية: إقبال كبير من المواطنين على ماكينة "الفكة" بمحطة مترو الشهداء