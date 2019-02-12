قيادي في "فتح" يشن هجوما حادا على دولة قطر

وقال زكي "نحن متجذرون في أرضنا، وسنحقق حلمنا بالعودة والتحرير، ولو بقينا وحدنا"، متسائلاً "لماذا هذا التطبيع العلني مع الاحتلال، ألم تسمعوا بالقول: وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا؟"؛ بحسب الموقع الإلكتروني "شهاب".

© Sputnik . Evgeny Biyatov وأضاف زكي "إسرائيل عيونها على كل الأراضي العربية، لكن يجب ألا نتركها ويجب التصدي لمخططاتها، وأن يبقى الرهان على قوتنا العربية، ولا نراهن على أمريكا".

وكانت قطر قد أعلنت عن تحويل منحة مالية للقطاع لستة أشهر، بواقع 150 مليون دولار، كان منها 90 مليون دولار لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء إلى مشاريع أخرى.

وحوّلت قطر دفعتين منها بشهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجين والعُمال، إلا أنه لمماطلة "الاحتلال" في إدخال الدفعة الثالثة رفضت حركة حماس المنحة.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار، وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل.