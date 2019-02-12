قيادي في "فتح" يشن هجوما حادا على دولة قطر

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© Sputnik . Evgeny Biyatov
وكانت قطر قد أعلنت عن تحويل منحة مالية للقطاع لستة أشهر، بواقع 150 مليون دولار، كان منها 90 مليون دولار لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء إلى مشاريع أخرى.
وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار، وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة وإسرائيل.
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