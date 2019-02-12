 #باكستان تشيد بجهود #التحالف_الإسلامي_العسكري في مكافحة الإرهاب والتطرف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بجهود التحالف الإسلامي العسكري تجاه محاربة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم في إسلام آباد القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف الذي يزور باكستان حاليًا، حيث بحث الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وأكد عمران خان عزم بلاده على دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي لاستئصال العنف والإرهاب.
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