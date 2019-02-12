شكرا لقرائتكم خبر عن «مريض نفسياً» يحاول اقتحام مدرسة بنات «عارياً» في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكَّنت الجهات الأمنية، من إلقاء القبض على مريض نفسياً حاول اقتحام مدرسة بنات بمخطط الشرائع 7 بمكة المكرَّمة.

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وفُوجئ عددٌ من أولياء الأمور وحارس مدرسة الثانية والثلاثين بعد المائة الابتدائية للبنات بمخطط الشرائع 7، بشخص يحاول الدخول للمدرسة وتظهر عليه تصرفات غريبة، في أثناء صرف طالبات الصفوف الأولية، فيما تمَّ منعه.

وقام بخلع ملابسه على مرأى من الحاضرين، وسط خوف وهلع في نفوس الطالبات؛ مما اضطر الأهالي إلى عمل حاجز بشري بينه وبين بوابة المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.

وباشرت الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ الموقع، وألقت القبض عليه لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.