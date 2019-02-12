شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. وفاة عامل اختناقاً داخل خزان صرف صحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُوفي عامل في العقد الثالث من عمره أثناء تنظيفه خزان صرف صحي تابع لأحد العقارات الواقعة بحي السامر شرقي محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرَّمة، العقيد سعيد سرحان؛ أن فِرق الإنقاذ والإنقاذ المائي التابعة للدفاع المدني بجدة باشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس، بلاغاً عن سقوط عامل بخزان صرف صحي شرق المحافظة.

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وعند وصول الفِرق لموقع الحادث اتضح وجود عامل في العقد الثالث من العمر بداخل خزان صرف صحي أُصيب بحالة اختناق في أثناء قيامه بأعمال التنظيف؛ مما أدى إلى سقوطه في مياه آسنة.

وعلى الفور، شرعت فِرق الإنقاذ المائي في النزول وانتشال الجثمان بعد أن فارق الحياة داخل خزان صرف صحي يحتوي على كميات من المياه الآسنة بارتفاع يصل إلى متر واحد، تم بعد ذلك طلب الأدلة الجنائية، فيما نُقل جثمان العامل للمستشفى وسُلم الحادث إلى جهة الاختصاص.