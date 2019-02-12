هيئة سودانية: الأمن يعتقل عددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين

على هامش وقفتين احتجاجيتين منفصلتين بالخرطوم، وهو ما لم تعقب عليه السلطات على الفور، غير أنها تقول إن المتظاهرين يتسلل بينهم مخربون، وأنها تستخدم "أقل قوة ممكنة" لتفريق احتجاجات غير قانونية..

الخرطوم/ الخليج 365

قال تجمع سوداني مستقل وشهود عيان، إن القوات الأمنية اعتقلت، الثلاثاء، عددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين، على هامش وقفتين احتجاجيتين منفصلتين بالعاصمة الخرطوم، دعا لهما تجمع المهنيين السودانيين (معارض).

وقال بيان صادر عن تجمع الإعلاميين السودانيين (غير حكومي)، إن القوات الأمنية، اعتقلت عددا من الإعلاميين قبل بدء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإعلام بالخرطوم، تطالب بالحريات وحرية الصحافة والإعلام.

وأضاف البيان، أن عدداً من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، توافدوا لموقع الوقفة، لكن القوات الأمنية اعتقلت الإعلاميين: أبوبكر عابدين، ووائل محمد الحسن، وعزيزة عبد الكريم، وآخرين، لم يتبين عددهم وهويتهم بعد، فيما لم تنفذ الوقفة.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان، إن الأمن اعتقل عددا من أساتذة الجامعات، أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية بدار أساتذة جامعة الخرطوم وسط العاصمة، داعمة لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.

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وأضاف الشهود، للأناضول، أن قوات من الأمن قامت باعتقال أساتذة الجامعات أثناء خروجهم من دار جامعة الخرطوم لتنفيذ وقفة احتجاجية (دون ذكر عددهم).

فيما أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد المعتقلين من أساتذة الجامعة بلغ 16 أستاذا، فيما تم تنفيذ الوقفة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حتى الساعة 15.00 ت.غ، غير أنها تقول إن المتظاهرين يتسلل بينهم مخربون، وأنها تستخدم "أقل قوة ممكنة" لتفريق احتجاجات غير قانونية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نفذ الأطباء والصيادلة وأخصائيو المختبرات الطبية، وقفات احتجاجية في 9 مدن سودانية هي "الخرطوم، مدني (وسط)، الأبيض (جنوب)،وشندي(شمال) ونيالا(غرب) والقضارف ( شرق) وكسلا (شرق) سنار ( جنوب شرق) وسنجه( شرق).

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الإثنين، إن عدد قتلى الاحتجاجات بالسودان بلغ نحو 51 .

وأطلقت السلطات السودانية قبل يومين سراح 11صحفيين، استجابة لتوجيهات البشير، كما أطلقت سراح 186 معتقلا على خلفية الاحتجاجات الأسبوع الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.‎