تركيا تقدم مساعدات غذائية لنازحي تلعفر في كركوك العراقية

كركوك (العراق)/ علي مكرم غريب/ الخليج 365

قدم الهلال الأحمر التركي، مساعدات غذائية لـ 550 أسرة نازحة من قضاء تلعفر، في مخيم "يحياوه"، بمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر الإغاثية في العراق، أوطقو أقباش، للأناضول، "قدمنا مساعدات غذائية لـ 550 أسرة من تلعفر مقيمة في مخيم يحياوه، بكركوك".

ولفت أقباش، إلى أن عملية تقديم المساعدات جرت بالتنسيق بين الهلال الأحمر، وجمعية "أحمد يسوي" التركية.

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وأشار إلى أن الطرود الغذائية أعدوها بحيث تفي الاحتياجات الغذائية لأسرة لقرابة الشهر.

وبيّن أنهم سيواصلون مساعداتهم للنازحين في كركوك كما العديد من مناطق العراق.

يذكر أنّ مئات الأسر التركمانية في مدينتي الموصل وتلعفر (شمال)، نزحوا من منازلهم بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطقهم في 2014.

ويقيم تركمان العراق، بشكل أساسي في محافظات: كركوك، ونينوى، وأربيل (شمال)، وديالى (شرق) وصلاح الدين.