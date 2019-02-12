تبادل للمعتقلين بين النظام والمعارضة السورية

أفرجت المعارضة عن 20 معتقلا، مقابل إفراج النظام عن نفس العدد من المعتقلين، وتمت عملية التبادل على خط الجبهة بين الطرفين في منطقة أبو زندين جنوبي مدينة الباب في محافظة حلب

الصفحة الرئيسية > السياسة, الدول العربية, عناوين اليوم 12.02.2019 El Bab

الباب، أنقرة/عمر كوباران/الخليج 365-

تبادلت كلٌ من المعارضة السورية والنظام، اليوم الثلاثاء، المعتقلين في إطار اتفاق أستانة.

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وأفرجت المعارضة عن 20 معتقلا، مقابل إفراج النظام عن نفس العدد من المعتقلين، حيث تمت عملية التبادل على خط الجبهة بين الطرفين في منطقة أبو زندين جنوبي مدينة الباب في محافظة حلب.

تجدر الإشارة إلى أنّ "مجموعة العمل من أجل المعتقلين"، تأسست في 30-31 تموز/يوليو، وتم إقرارها في الاجتماع العاشر للدول الضامنة بمدينة شوتشي الروسية.

وكان أول تبادل للمعتقلين جرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وأفرج خلالها كل طرف عن 10 معتقلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوات تأتي أيضا نتيجة المساعي الدبلوماسية الإنسانية لتركيا.