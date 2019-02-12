خلال 2018.. #الجمارك تحبط دخول 577 طائرة مسيرة #درون

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن ضبط 483 طائرة بدون طيار (درون) في العام 2018 عن طريق محاولة اشخاص إدخالها عبر منافذ المملكة، في الوقت الذي أعلنت عن ضبط 94 طائرة بدون طيار (درون) منذ بداية العام الجاري، مبينه أن جميع طائرات “الدرون” أو التحكم عن بعد (مقيدة) وتتطلب فسح من قبل الهيئة العامة للطيران المدني .

وأكدت أن الجهات التي يتم الارتباط معها بشأن فسح طائرات الدرون او التحكم عن بعد هي الهيئة العامة للطيران المدني ، لافته الى ان التنسيق قائم بين الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للطيران المدني في فسح طائرات الدرون.

في الوقت الذي أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تفاصيل السماح باستخدام الطائرات بدون طيار “درون” في المملكة، وقيمة رسوم التسجيل والتصاريح، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعا بين محبي تلك الطائرات.

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وكشفت الهيئة، عن رسوم تسجيل الدرون للاستخدام غير الترفيهي “التجاري” 500 ريال وللترفيهي 250 ريال، وتصريح تشغيل الترفيهي مجانا.

وأضافت أن رسوم اختبار للحصول على تصريح تشغيل للاستخدام التجاري هي 500 ريال، ورسوم إصدار بطاقة تصريح تشغيل للاستخدام التجاري 300 ريال، على أن تُدفع الرسوم مرة واحدة فقط مدى الحياة، والتجديد مجاني.

ولفتت إلى أنه يسمح باستخدام طائرات الدرون شخصيا وتجاريا، وأن الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصريح مشغل طائرة بدون طيار وشهادة تسجيل الطائرة في المملكة هي الهيئة العامة للطيران المدني.

وبينت هيئة الطيران المدني أنه في حال شراء طائرة “درون” من متاجر إلكترونية خارج المملكة فيجب أن يطلب المشتري الرقم التسلسلي من البائع مباشرة ومن ثم يتقدم بطلب تسجيل الطائرة عبر المنصة الإلكترونية لهيئة الطيران المدني وعند إصدار شهادة التسجيل يحتفظ المشتري بنسخة الكترونية من الشهادة من أجل إبرازها لمسؤولي الجمارك عند الدخول إلى المملكة.وفقا لـ”الرياض”.