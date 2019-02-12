شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 19 شخصاً في حريق شقة سكنية بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسبب حريق مروع، بشقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة في إصابة 19 شخصاً بحالات اختناق وهلع ؛ بينهم حالات متوسطة الخطورة.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً، فجر اليوم، عن اندلاع حريق في شقة سكنية.
وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمس فِرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري؛ بعد إخلاء فِرق الدفاع المدني الشقة من المصابين.
وأشار إلى أنه أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عُولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على أثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.
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