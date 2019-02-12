انت الان تتابع البشير: حققنا السلام.. والشعب يمارس حرية التعبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن السودان يستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 2020، متوقعا أن تشهد مشاركة كبيرة من جانب الأحزاب السياسية بعد تحقيق السلام في كل أنحاء البلاد، مضيفًا في كلمة ألقاها بالجلسة المغلقة للقمة العادية للاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها أديس أبابا: «أن المرأة السودانية تشارك بصورة فعالة في كافة مرافق السلطة»، مشيرا إلى أن نسبة تمثيلها في المجالس التشريعية 30% وفقا للدستور، بالإضافة إلى مشاركتها في الجهازين القضائي والتنفيذي.

وعن مكافحة الفساد، أشار إلى إنشاء وحدة مكافحة الفساد في 30 يوليو الماضي، مؤكدا أن الشعب السوداني يمارس حقه في حرية التعبير وفقا للقانون. وفي مجال الصحافة، أوضح الرئيس السوداني، أن القوانين نصت على إنشاء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، لمتابعة أداء الصحف وفقا للقانون، والتنسيق مع أهل المهنة، مما ضاعف