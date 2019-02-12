شكرا لقرائتكم البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 10:07

عقدت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة اجتماعاتها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقررة غداً برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان.



وناقشت لجنه الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي في اجتماعها أمس (الاثنين) عددا من الموضوعات منها اعتماد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2018، وكذلك بند حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومشروعي قرارين محالين من رئيس البرلمان حوول الأمن المائي العربي كتحدي للأمن القومي، وتطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري ومحاولة القوى القائمة بالاحتلال «إسرائيل» تغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية العربية السورية.

كما ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع جدول أعمالها الذي يتضمن عددا من البنود في مقدمتها متابعة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وجلسة استماع مع الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية حول الآليات الخاصة لمتابعة وتنفيذ الدول العربية للاتفاقيات المبرمة في اطار الجامعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي والمتضمن للموقف المتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.

وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية الثقافية والمرأة والشباب عددا من الموضوعات منها اعتماد تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بأعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي موحد عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي عربي موحد لحماية الاثار العربية، ودراسة اقتراح مشرع قانون استرشادي موحد حول شبكة أمان «اجتماعي عربي»، بينما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية عددا من الموضوعات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأعدت هذه اللجان تقارير بنتائج أعمالها لرفعها إلى جلسة البرلمان العربي بكامل هيئته المقررة غداً في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني (2018-2019).