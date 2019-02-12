مؤتمر عالمي فضائي في الإمارات في عام 2020

اسماء السيد - دبي: تستضيف الإمارات في 2020 مؤتمرًا دوليا للملاحة الفضائية في إمارة دبي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
واتفق مركز محمد بن راشد للفضاء والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية على تنظيم الدورة 71 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2020 في دبي.
وتأمل الامارات التي لديها طموحات كبيرة في مجال الفضاء، أن تصبح الدولة التاسعة عالميا والأولى في العالم العربي في تحقيق برنامج لاستكشاف كوكب المريخ.
وفي 2014، أعلنت الإمارات أنها تعتزم أن تطلق بحلول العام 2021 مسبار "الأمل" إلى كوكب المريخ ليكون أول مسبار آلي عربي.
كما أعلنت الإمارات في سبتمبر الماضي اختيار رائدي فضاء للتوجه الى محطة الفضاء الدولية في مهمة مدتها عشرة أيام تبدأ في نيسان/ابريل 2019 على متن مركبة فضائية روسية من طراز "سويوز ام اس 12".
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