أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر يناير 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

هانحن ندخل سنة جديدة في عمر هذه السلسلة، فبحمد الله تم نشر أول تقرير والذي كان مشاريع شهر مايو 2017، ومن بعدها ونحن نعرض لكم مجموعة مختارة من مشاريع كيك ستارتر (المنصة المتخصصة في التمويل الجماعي للمشاريع الريادية) كل شهر، ونركز على المشاريع التقنية التي حققت نجاحاً باهراً في الحصول على التمويل.

اليوم -كالعادة- نسلط الضوء على أبز مشاريع الشهر السابق (يناير 2019) وفي حقيقة الأمر؛ هنالك مشاريع كثيرة ظهرت ونجحت في الحصول على التمويل خلال شهر يناير، وقد اخترنا لكم عشرة مشاريع وأوردنا البقية في نهاية هذا التقرير بدون ذكر تفاصيل، فقط الروابط لمن أراد التوسع.

1. شاشة عرض إضافية للأجهزة المحمولة

في العادة، يستخدم المصممون ومن يعملون في مونتاج وتحرير الفيديو أكثر من شاشة بجانب بعض أثناء العرض، وذلك لأن شاشة واحدة لا تكفي، في بعض الأحيان يفصلون أجزاء البرنامج عن بعضه لسهولة التعامل، لكن هذا في حالة كان الجهاز مكتبي، لكن ماذا عن الأجهزة المحمولة، كيف يمكن توسيع شاشة العرض بدون التخلي عن ميزة حرية الحركة والتنقل، أحد الحلول هو هذا المنتج المسمى (TAIHE Gemini).

عبارة عن شاشة صغيرة يمكن توصيلها باللابتوب بسهولة وبدون برامج إضافية، شاشة نحيفة وأنيقه، وتأتي بإصدارين، واحدة ذات دقة Full HD والثانية بدقة 4K، وتأتي مزودة ببطارية مقدارها 5000mAH، وهي شاشة قابلة للمس تحتوي على سماعات وتتيح 3 أنواع من المنافذ للتوصيل بأي جهاز لابتوب سواء كان “ماك” أو “بي سي”.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

بدأ حجز المنتج بسعر 160 دولار (لنسخة الـ FHD) لكن السعر المتاح الآن هو 220 دولار، والمشروع مفتوح حتى 18 فبراير 2019، علماً بأن المشروع قد حصل على تمويل كبير فاق المليون دولار.

2. ذراع آلية مكتبية معقولة السعر

هذا المنتج المسمى (Hexbot) هو عبارة عن ذراع آلية يمكنها القيام بعدة أشياء، مثل الرسم والحفر بالليزر أو حتى إعطائك كوب القهوة في الصباح ولعب الشطرنج معك حين لا تجد لك رفيقاً، يمكن برمجتها بشكل مسبق لفعل أشياء محددة، أو استخدام البرنامج الخاص بها لإرسال الرسوميات والأشكال الثلاثية الأبعاد من أجل الطباعة ثلاثية الأبعاد، تحتوي على طرف قابل للتغيير ليتناسب مع المهمة الموكلة إليها.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

يختلف سعر المنتج بحسب الحزمة والإضافات وبحسب الأسبقية، ويبدأ السعر من 300 دولار، ويصل إلى 660 دولار، أما المشروع فمتاح حتى 9 مارس 2019.

3. الهاتف الذي يصور في الظلام ويمكنه العمل لأيام

تتنافس الهواتف الذكية اليوم في المواصفات والقدرات، وكذلك في الخفة والأناقة، لكن هنالك طيف آخر خارج هذا السرب، لا يسعى إلى صغر وخفة الحجم أبداً، بل أنها هواتف ثقيلة ومتينة في نفس الوقت، إنها الهواتف من نوع (rugged phones) والتي تتحمل الظروف الوعرة ولديها إمكانيات قوية.

هذا الهاتف المسمى (Doogee S90) يقال عنه أنه الهاتف الذي يعمل لأيام بدون شحن للبطارية، والذي يمكنه التصوير في الظلام، حيث يأتي بعدة إضافات يمكنها الالتصاق به من الخلف لتعطيه إمكانيات أكبر، مثل توسعة البطارية حتى 10 ألف mAH أو عدسة الرؤية الليلة التي تعمل بكفاءة عالية في الظلام، هذا بالإضافة إلى المواصفات الضخمة التي يتمتع بها الهاتف، منها:

– ذاكرة عشوائية مقدارها 6 جيجابايت

– ذاكرة داخلية مقدارها 128 جيجابايت

– مقاوم للماء والتراب ويتحمل الصدمات.

– شحن لاسلكي ،،، وغيرها من المواصفات.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

يبدأ سعر المنتج من 300 دولار، ويزيد بحسب الأسبقية والملحقات، والمشروع مفتوح حتى 14 فبراير 2019.

4. حامل كاميرا مبتكر للفلوقرز

الفلوقر هو الشخص الذي ينشئ فيديوهات متعلقة بحياته الشخصية، وفي العادة يستعمل هؤلاء الأشخاص كاميراتهم لتصوير أنفسهم عبر حامل يسمى (gorillapod)، وهو الحامل الثلاثي الذي يمكن ثني أرجله وتشكيلها كيفما يريد المصور حتى يتمكن من التصوير في أي مكان بكل سهولة، وقد أتى هذا المنتج المسمى (SwitchPod) ليكون بديلاً عنه.

يمتاز بأن لديه 3 أذرع متينة لكنها نحيفة، مصممة بشكل خاص لتناسب الفلوجرز وأي شخص يصور نفسه عبر حمل الكاميرا أمامه، وفي نفس الوقت يمكن في أقل ثانية واحدة فرد الأرجل ليلائم الإرتكاز على أي سطح مستوىٍ، هذا المنتج حصل على توصية من عدة صانعي محتوى في اليوتيوب وعدة مراجعات، منهم اليوتيوبر المشهور ( )، وقد طور المنتج شخصين أحدهما هو (Pat Flynn)؛ رائد الأعمال وصاحب موقع (Smart Passive Income) المشهور

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

سعر المنتج 80 دولار، والمشروع متاح حتى 30 مارس 2019.

5. جهاز لوحي بمواصفات لابتوب

باتت الفجوة بين اللابتوب والجهاز اللوحي (Tablet) صغيرة، وخاصة عندما يأتي اللوحي بلوحة مفاتيح يمكن فصلها بسهولة، والمنتج الذي نحن بصدده الآن هو جهاز يمكن اعتباره لابتوب وكذلك جهازاً لوحياً في نفس الوقت، يحمل اسم (CHUWI UBook)، يعمل عبر نظام التشغيل (وندوز 10)، يقدم شاشة لمس وقلم للكتابة، ولوحة مفاتيح يمكن تركيبها أو فصله.

يحمل تشابه كبير مع جهاز (Surface go) من مايكروسوفت، فهو يحتوي على ذاكرة عشوائية (رام) كبيرة نسبياً، مقدارها 8 جيجابايت، لكن يزيد عليه أن القرص الصلب (الذاكرة الدائمة) تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، وهو الذي من الصعب أن تجده في الأجهزة اللوحية العادية، وأحد الميزات كذلك هو قدرة البطارية التي تصل إلى 9 ساعات ونصف، ويصف البعض هذا الجهاز بأنه أرخص بديل لجهاز الـ(Surface).

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

السعر يختلف بحسب حجم القرص الصلب، وبحسب الأسبقية، وقد بدأ السعر من 350 دولار لنسخة الـ 128 جيجابايت، والمشروع يفتح أبوابه حتى الثاني من مارس 2019.

6. الكاميرا ذاتية التصوير والتتبع

المنتج (OBSBOT Tail) هو عبارة عن كاميرا يمكنها تتبع حركتك وتصويرك أثناء إلقاء محاضرة أو التزلج أو حتى اللعب مع أطفالك، سوف تتوجه ناحيتك دائماً، وتقوم بالتقريب (Zoom) لتظهرك عن قرب، يمكن تثبيتها في موضع محدد أو حملها معك واستخدامها في التصوير المتحرك، تصور بدقة 4k ولها مثبت حركة بثلاث محاور (3-axis Gimbal) لمنع الاهتزاز، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتبع الأشخاص (AI Tracking)، وغيرها من المميزات.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

بدأ سعر الحجز بـ 470 دولار، ويرتفع السعر بحسب الأسبقية والباكيج المراد حجزه، والمشروع مفتوح حتى 16 مارس 2019.

7. الإنسانة الآلية (صوفيا) لكن بحجم صغير

حصلت الإنسانية الآلية (صوفيا) على الكثير من الانتباه والاهتمام منذ أن ظهرت في 2016، وقد قررت نفس الشركة المنتجة لها (Hanson Robotics) إنتاج نسخة مصغرة من ذلك الروبوت وإطلاقه عبر منصة كيك ستارتر، وقد تم تسمية هذا المنتج بـ (Little Sophia) أو (صوفيا الصغيرة)، والتي تحتوي على تعبيرات للوجه وبعض ميزات الذكاء الاصطناعي مثل:

تتبع وجه الشخص والتعرف عليه – محادثات تبادلية مع الآخرين – المشي على قدميها – قابلية برمجتها عبر لغات البرمجة (blockly) و (Python)، كما أن المنتج يوفر تطبيقاً خاصاً يمكن أن يستخدمه حتى الأطفال، من أجل برمجة صوفيا الصغيرة والتحكم بها.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

بدأ سعر المنتج بـ 100 دولار، والآن أصبح 150 دولار، والمشروع متاح حتى 31 مارس 2019.

8. سيارة ذاتية القيادة للعب والتعلم

يحمل المنتج إسم (Zumi) وهو عبارة عن سيارة صغيرة، يمكن اعتبارها وسيلة تعليمية في مجال الذكاء الإصطناعي والبرمجة، تطبق بعض التقنيات المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة الكبيرة، يمكنك تدريب السيارة عبر إشارات اليد، كما أنها تحتوي على تقنية التعرف على الوجه وتمييز الأشخاص، وتطبق بعض مفاهيم (تعلم الآلة) أو (Machine Learning).

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

يتراويح سعر المنتج بين 100 و 140 دولار (بحسب أولوية الحجز)، كما أن المشروع متاح 9 مارس 2019.

9. كاميرا مراقبة ذكية لا تستخدم التخزين السحابي

الفرق الأهم في الكاميرات التي تستخدم التخزين السحابي وتلك التي لا تستخدمه، أن التخزين السحابي يتطلب دفع اشتراك شهري أو سنوي، أما هذه الكاميرا والتي تحمل اسم (SimCam) فهي تعتمد على التخزين الداخلي والتوصيل المباشر بالهاتف الذكي عبر التطبيق، توفر معظم الخصائص التي توفرها بقية الكاميرات المنافسة (مثل: التعرف على الأشخاص – تحدث صوتي ثنائي – مقاومة للماء والبلل – تصوير بدقة عالية – رؤية ليلية …الخ).

تتميز أنها تفرق بين الأشخاص والكائنات الأخرى بحيث لا تعطي تحذيرات خاطئة عند رؤية أي جسم غريب، والأمر الآخر أنها تتحرك بدرجة 360 درجة بشكل أفقي، وكل هذا بسعر أقل من بقية المنتجات، حيث بدأ سعر الحجز بـ 100 دولار.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

يبلغ سعر المنتج 100 دولار للكاميرا الواحدة، أو 380 دولار للحزمة التي تتكون من 4 كاميرات بملحقاتها (لتغطية عدة أماكن في نفس الوقت)، والمشروع مفتوح حتى 15 مارس 2019.

10. شفاط هواء صغير لكن احترافي

يُستخدم هذا المنتج المسمى (Pacum) لشفط الهواء من أكياس الأطعمة أو أكياس الملابس، وهو مفيد عند السفر من أجل تقليل حجم الملابس بعد ترتيبها، لأن الهواء يأخذ حيزاً كبيراً، أيضاً مفيد للاحتفاظ بالأطعمة لوقت أطول بعد شفط الهواء من أكياسها، يتميز هذا المنتج عن غيره من المنتجات بصغر حجمة وبكفائته في شفط الهواء، كما أنه يتوقف بشكل تلقائي عند إنهائه للمهمة.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

يتراوح سعر المنتج بين 30 و 36 دولار، أو 47 دولار مع 6 حقائب بلاستيكية، والمشروع مفتوح حتى 16 مارس 2019.

كانت تلك 10 مشاريع مختارة، وهنالك مشاريع أخرى جيدة والبعض منها مميز، سنكتفي بعرض عناوينها الأصلية وروابطها لمن أراد التوسع:

التدوينة أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر يناير 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.