مستشار وزير التعليم اللبناني: الوزارة تجري تحقيقا بشأن انتحار المواطن زريق

وأشار في لقاء مع راديو "سبوتنيك" إلى أنه "بعد استكمال التحقيق في الأمر يتضح التقصير من عدمه"، لكنه أكد "عدم وجود تقصير لأنه كان يريد نقل ابنته من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية ولم تُقفل المدرسة الرسمية في أي يوم بوجه أي طالب، ولم تحل عدم وجود الإفادة دون تسجيل الطالبة بالمدرسة الرسمية".

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وأوضح أن زريق "كان يحاول الانتقال خلال العام الدراسي وتم تأمين مكان لابنته وطلب منه أن يتوجه إلى دائرة التربية بالمنطقة التربوية بطرابلس حتى يستخرج إفادة وهو ما لم يحدث وتوجه إلى المدرسة"، مضيفا "من الواضح أن هناك تراكم هموم".

وذكر أن "المدرسة أعلنت أنها أعفته من القسط وتأخذ منه فقط رسوم نقل ابنته للمدرسة وطلبوا منه الحضور للمدرسة لجدولة دفع رسوم الانتقال".

وقال إنه "لا يوجد ابتزاز من المدارس الخاصة التي تعلن عن الموازنة التي ترسل إلى وزارة التربية ويوافق عليها المجلس الأعلى"، مضيفا: "في هذه الحالة من يرتضي التعليم في المدارس الخاصة فهو قراره ولكن من يشاء من اللبنانيين أن ينتقل إلى المدرسة الرسمية فحقه محفوظ ولن تقفل أي مدرسة رسمية بوجه أي طالب ولن يحول عدم وجود إفادة عن تسجيل الطالب".

وشدد على أن "وزير التعليم الجديد تقلد منصبه منذ أسبوع فقط ومن أول اهتماماته هو موضوع تطوير التعليم".

واعتصم مواطنون ونشطاء أمام وزارة التربية في لبنان احتجاجا على ما وصفوه بفساد النظام التعليمي وابتزاز المدارس الخاصة، على خلفية قيام المواطن اللبناني جورج زريق بحرق نفسه بعد عجزه عن سداد مصروف الدراسة لابنته.